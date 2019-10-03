Британські еко-активісти в четвер, 3 жовтня, вирішили влаштувати новий демарш – і підігнали до королівського казначейства пожежну машину, заповнену червоною фарбою. Ось тільки не все пройшло так, як хотіли захисники природи. Замість стін британського Мінфіну, червоними стали сходи і самі активісти. Вони, втім, не зневірились, і все-таки завершили свій пікет – розтягнули на машині транспарант «Досить спонсорувати загибель клімату». Захисники навколишнього середовища в Британії останніми місяцями відзначилися кількома яскравими акціями – наприклад, голими блокували роботу парламенту. (Відео Reuters)