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03 Жовтень 2019, Київ 18:21
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Акція еко-активістів перед британським казначейством пішла не за планом – відео

Акція еко-активістів перед британським казначейством пішла не за планом – відео
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Британські еко-активісти в четвер, 3 жовтня, вирішили влаштувати новий демарш – і підігнали до королівського казначейства пожежну машину, заповнену червоною фарбою. Ось тільки не все пройшло так, як хотіли захисники природи. Замість стін британського Мінфіну, червоними стали сходи і самі активісти. Вони, втім, не зневірились, і все-таки завершили свій пікет – розтягнули на машині транспарант «Досить спонсорувати загибель клімату». Захисники навколишнього середовища в Британії останніми місяцями відзначилися кількома яскравими акціями – наприклад, голими блокували роботу парламенту. (Відео Reuters)

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