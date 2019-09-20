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21 Вересень 2019, Київ 00:48
Відео

Всесвітній страйк на захист клімату. Відео з Бельгії

Всесвітній страйк на захист клімату. Відео з Бельгії
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Всесвітній страйк на захист клімату 20 вересня охопив близько 160 країн, долучилася до акції і Україна. Але в цьому відео йтиметься про Бельгію, де пройшов Марш проти зміни клімату, в якому взяли участь близько 4000 людей, включаючи представників таких організації, як Всесвітній фонд природи, «Міжнародна амністія» та «Вчителі за клімат». Марш у Брюсселі пройшов під гаслом «Глобальний страйк за майбутнє Бельгії III». Загалом, сотні тисяч людей в різних куточках планети вийшли на вулиці міст, щоб привернути увагу до змін клімату.

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