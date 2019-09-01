Папа Франциск закликав уряди відмовитися від викопного палива через зміни клімату

Папа Римський Франциск закликав уряди країн світу виявити «політичну волю» та вдатися до рішучих кроків з протидії змінам клімату. Серед них понтифік називає відмову від викопного палива. Відповідну заяву він оприлюднив 1 вересня.

Папа також оголосив про початок кількох тижнів молитви для християн, щоб привернути увагу до проблеми забруднення та використання природних ресурсів.

Очільник римо-католицької церкви висловив побажання, щоб люди більше замислювалися над «розважливими або шкідливими» щоденними рішеннями щодо споживання та «егоцентричним» ставленням до світу.

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У повідомленні Франциска згадується також Саміт ООН за збереження клімату, який має відбутися 23 вересня в Нью-Йорку.

На його думку, ця подія є нагодою для урядів «взяти на себе відповідальність і показати політичну волю до рішучих заходів», щоб якомога швидше досягнути нульової позначки викидів парникових газів та обмежити підвищення середньої температури по планеті. Таке обмеження передбачене в Паризькій кліматичній угоді 2015 року.

Понтифік назвав забруднення, тривале використання викопного палива, інтенсивну сільськогосподарську експлуатацію та знеліснення серед найбільших причин глобального потепління.

Зокрема він згадав пожежі в лісах Амазонки, які, на його думку, «наражаються на серйозну загрозу».

Папа Римський Франциск відомий своїми заявами на захист довкілля. У січні 2018 року він закликав лідерів країн-учасниць залишатися відданими Паризькій угоді 2015 року про скорочення викидів вуглецю. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп заявив про намір вийти з угоди.