Лідери G7 домовилися виділити 22 мільйони доларів на боротьбу з пожежами в лісах Амазонки

Лідери країн «Групи семи» домовилися надати логістичну та фінансову допомогу в боротьбі з пожежами в тропічних лісах Амазонки.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив 26 серпня, що Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати нададуть для цих цілей 22 мільйони доларів і кошти будуть виділені «негайно».

Таке рішення лідери розвинутих країн ухвалили на саміті в Біаррітці на південному заході Франції. За словами Макрона, Париж також готовий надати військову допомогу для боротьби з масштабною лісовою пожежею протягом годин.

Він додав, що країни «Групи семи» також підтримають ширшу ініціативу для захисту регіону Амазонки, яку представлять на Генеральній асамблеї ООН у вересні 2019 року.

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Пожежі в тропічних лісах Амазонки, які називають «легенями планети», на території Бразилії почалися на початку серпня. У деяких штатах оголошено надзвичайний стан. Число осередків займання продовжує зростати.

Критики звинувачують президента Бразилії Жаїра Болсонару у тому, що його спрямована проти захисників довкілля риторика та бездіяльність нібито призвели до знеліснення Амазонки.

У липні Національний інститут космічних досліджень опублікував звіт, згідно з яким, за рік темпи знищення лісів Амазонки збільшилися на 88%. Однак президент Бразилії публічно поставив під питання висновки цього звіту.