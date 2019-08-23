Президент Бразилії хоче залучити армію до гасіння пожеж у тропічних лісах Амазонки

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявляє, що до гасіння масшбатних пожеж у тропічних лісах Амазонки можуть залучити армію – на тлі міжнародного засудження і закликів до активних дій для вирішення критичної ситуації.

Уряд Бразилії раніше заявив, що зазнає наклепницької кампанії з боку тих, хто стверджує, що влада приділяє недостатньо уваги охороні довкілля.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон назвав лісові пожежі у Бразилії кризою міжнародного значення. Він запропонував обговорити цю тему на майбутньому саміті країн «Групи семи».

Президент Бразилії Жаїр Болсонару відповів, що лідер Франції критикує пожежі тільки для політичної вигоди, і звинуватив його в колоніалізмі. Однак зазначив, що його уряд відкритий до діалогу.

Глава адміністрації президента Онікс Лоренцоні звинуватив європейські країни в тому, що вони перебільшують екологічні проблеми в Бразилії, щоб підірвати її комерційні інтереси.

Екологи з Greenpeace пов’язують зростання кількості пожеж із політикою Жаїра Болсанару і діями з очищення територій від лісу для розвитку видобувних підприємств або звільнення землі під ферми. Президент Бразилії охарактеризував захист тропічних лісів як перешкоду для економічного розвитку.

Глибоку стурбованість проблемою висловив і генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш. «Ми більше не можемо дозволяти собі завдавати шкоди одному з найбільших джерел кисню і біологічного різноманіття планети», – наголосив він.

Пожежі в тропічних лісах Амазонки, які називають «легенями планети», на території Бразилії почалися на початку серпня. У деяких штатах оголошено надзвичайний стан. Число осередків займання продовжує зростати.

У липні Національний інститут космічних досліджень опублікував звіт, згідно з яким, за рік темпи знищення лісів Амазонки збільшилися на 88%. Однак президент Бразилії публічно поставив під питання висновки цього звіту.