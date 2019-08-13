Greenpeace: 2019 рік може стати рекордним за площею лісових пожеж у Росії

2019 рік може стати рекордним за площею лісових пожеж у Росії, повідомляє російське відділення Greenpeace.

«Дощі і похолодання в Сибіру викликали помітне поліпшення ситуації з лісовими пожежами, однак поточна площа пожеж досягла максимуму з початку року – 5,4 мільйона гектарів. Загальна площа, пройдена вогнем, найближчим часом перевищить рівень 2018 року, а до кінця сезону може побити і рекорд 2012 року», – йдеться в повідомленні на сайті організації.

Екологи наголошують, що рекордні площі пожеж роблять «колосальний внесок у зміну клімату», який можна порівняти з викидами в атмосферу вуглекислого газу 49 мільйонів автомобілів на рік. Мільйони людей страждають від задимлення, а дикі тварини позбавляються середовища проживання, наголошують у Greenpeace.

При цьому переважна більшість пожеж, що вирують зараз у Сибіру, відбуваються в так званих «зонах контролю», в яких, згідно із законом, гасити вогонь не потрібно. Саме через це, вважають в Greenpeace, пожежі й охопили мільйони гектарів лісу.

Екологи вимагають від влади переглянути «зони контролю» і забезпечити необхідне бюджетне фінансування для боротьби з пожежами.

Пожежі в Сибіру спалахнули у липні. До початку серпня площа лісових пожеж досягла майже трьох мільйонів гектарів. Наприкінці липня на півдні Сибіру оголосили надзвичайний стан через лісові пожежі.

Тільки після того, як площа охопленого вогнем лісу за місяць зросла втричі – з одного мільйона гектарів, чиновники вирішили гасити «закриті осередки в зоні контролю», гасіння яких раніше було визнано неефективним через великі витрати.

1 серпня в Красноярську порушили першу кримінальну справу через пожежі. Співробітників крайового Міністерства лісового господарства звинувачують в халатності. Число підозрюваних не розголошують.