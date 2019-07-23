У Сибіру спалахнули лісові пожежі

Лісові пожежі спалахнули в російському Сибіру на площі близько 170 тисяч гектарів. Ліс палає в Красноярському, Іркутському регіонах, у Якутії та Бурятії, а також на Ямалі, повідомляє інформагенція ТАСС, посилаючись на дані фахівців.

Норми забрудненості повітря перевищені в 1,2 – 3,3 раза, повідомляє The Siberian Times з посиланням на «Росспоживнагляд».

До гасіння 171 пожежі залучені понад дві тисячі людей та понад 300 одиниць техніки.

35 лісових пожеж були погашені на площі 17 тисяч 600 гектарів за останню добу.

Влада Красноярської області, найбільш потерпілої від стихії, називає влучання блискавок причиною початку більшості пожеж. Жителям Красноярська наказано виходити на вулицю лише за нагальної потреби.