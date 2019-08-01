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01 Серпень 2019, Київ 20:49
Новини | Міжнародні

У Росії відкрили перші кримінальні справи через пожежі в Сибіру

Пожежі в Красноярському краї Росії, фото з борту пожежного літака, 30 липня 2019 року

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У російському Красноярську порушили першу кримінальну справу через масштабні пожежі. Співробітників регіонального міністерства лісового господарства звинувачують у халатності. Число підозрюваних не розголошується, повідомляє Слідчий комітет Росії.

На думку слідчих, посадові особи з березня 2019 року не здійснювали необхідних дій для ліквідації загорянь, через що вогонь поширився на більшій площі. Сумма збитків наразі встановлюється.

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Площа пожеж у Сибіру, за останніми даними, сягнула майже трьох мільйонів гектарів. У гасінні вогню беруть участь близько трьох тисяч людей, 390 одиниць техніки, 28 літаків та вертольотів. В Іркутській області, Красноярському краї, двох районах Бурятії та одному районі Якутії запровадили режим надзвичайної ситуації.

За даними NASA, дим від пожеж у Росії сягає Аляски та Канади.

Довгий час влада відмовлялася гасити пожежі, посилаючись на високі витрати.

За оцінкою екологів Greenpeace, посилені заходи допомогли б ліквідувати вогонь кілька тижнів тому. Зараз же вони можуть лише сповільнити поширення вогню.

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