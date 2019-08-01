Трамп запропонував Путіну допомогу в гасінні лісових пожеж

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові запропонував президентові Росії Володимиру Путіну допомогу в боротьбі з лісовими пожежами, повідомляє прес-служба Кремля.

За повідомленням, розмова відбулася за ініціативою Білого дому.

Путін висловив «щиру вдячність» Трампові за пропозицію і сказав, що прийме допомогу, якщо це буде необхідно. За даними Кремля, Путін назвав пропозицію США запорукою відновлення повноформатних відносин між країнами.

Американська сторона телефонну розмову президентів поки що не прокоментувала.

Напередодні Путін розпорядився залучити до гасіння лісових пожеж в Сибіру Міноборони Росії. При цьому ще кілька днів тому губернатор Красноярського краю Олександр Усс пояснював, чому влада не гасиять лісові пожежі в Сибіру. «Це звичайне природне явище, боротися з яким безглуздо, а десь, можливо, навіть і шкідливо», – заявляв чиновник.

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У Красноярському краї, Іркутській області, Бурятії і Якутії тривають лісові пожежі на великих територіях. За останніми даними, їх площа перевищила три мільйони гектарів. Смог від пожеж досяг Поволжя і Казахстану.

Західні ЗМІ називають ситуацію з пожежами в Росії безпрецедентною.

Відносини США і Росії загострилися після того, як Москва анексувала український Крим навесні 2014 року, почала надавати підтримку бойовикам на Донбасі і втрутилася у президентські вибори в США 2016 року.