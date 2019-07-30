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30 Липень 2019, Київ 12:15
Новини | Міжнародні

Росія: на півдні Сибіру оголосили надзвичайний стан через лісові пожежі

Дим від лісових пожеж над автодорогою «Єнісей» у Хакасії, Росія, 29 липня 2019 року

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Влада Росії запровадила режим надзвичайного стану в Красноярському краї й Іркутській області, а також частково в Бурятії через лісові пожежі, повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій країни.

У повідомленні наголошується, що найбільше пожеж зареєстровано в Якутії, Красноярському краї й Іркутській області.

За даними рятувальників, площа пожежі складає три мільйони гектарів.

Російське відділення «Грінпіс» пропонує жителям підписати петицію з вимогою до влади вжити термінових заходів для гасіння лісових пожеж в Сибіру і на Далекому Сході. Організація називає ситуацію з пожежами «справжньою екологічною катастрофою». Під створеною раніше петицією з вимогою запровадити через пожежі у Сибіру режим надзвичайної ситуації підписалися більше ніж 600 тисяч людей.

Тим часом, 29 липня через повені в Іркутській області евакуювали понад тисячу людей, близько двох тисяч були евакуйовані в Амурській області на російському Далекому Сході.

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