У Росії повідомили про нові повені й евакуації в раніше потерпілих регіонах

У Росії, в Іркутській області на південному сході Сибіру, що вже кілька тижнів потерпає від широких повеней, повідомили про нові затоплення.

Як поінформували в місцевому підрозділі Міністерства надзвичайних ситуацій Росії, попереднього дня, 28 липня, були підтоплені шість районів області, довелося евакуювати понад тисячу людей.

Зокрема, евакуація знову стосується міста Тулуна, що значно потерпіло від повені напередодні.

Тим часом на 29 липня в регіоні прогнозують сильні тривалі зливи і грози. Рятувальники попереджають, що принаймні в чотирьох місцевостях рівні води в річках наблизяться до критичного рівня і виникнуть умови для зсувів ґрунту.

Повені в Іркутській області почалися наприкінці червня. Загалом вони охопили території, на яких стоїть майже 11 тисяч будинків і живе майже 43 тисячі людей. Під час попередніх повеней евакуйовували десятки тисяч мешканців.

Повінь, що охопила частину Іркутської області 25 червня, стала найсильнішою літньою повінню за всю історію метеоспостережень. Унаслідок неї загинуло не менш ніж 25 людей, іще 8 вважаються зниклими безвісти. Притоки річки Ангари, що вийшли з берегів, затопили близько ста сіл і міст, близько 3,5 тисяч родин, за попередніми даними, втратили житло.