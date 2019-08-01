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01 Серпень 2019, Київ 13:15
Новини | Міжнародні

У Росії перевіряють версію про умисні підпали в Сибіру

Площа займання досягла вже більше ніж трьох мільйонів гектарів

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Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив Слідчому комітету і Генпрокуратурі перевірити версію умисних підпалів з метою приховування факту незаконної вирубки лісу в Сибіру.

Доручення Медведєв дав на виїзній нараді в Читі. Відомства повинні відзвітувати про його виконання до 1 листопада.

Напередодні до гасіння пожеж у Сибіру підключили армію, про це розпорядився президент Росії Володимир Путін. Площа займання досягла вже більше ніж трьох мільйонів гектарів.

/**/ /**/ /**/ Володимир Путін і Дональд Трамп на зустрічі в Осаці, Японія, 28 червня 2019 року
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Трамп запропонував Путіну допомогу в гасінні лісових пожеж

Довгий час влада відмовлялася гасити пожежі, посилаючись на високі витрати.

За оцінкою екологів Greenpeace, посилені заходи допомогли б ліквідувати вогонь кілька тижнів тому. Зараз же вони можуть лише сповільнити поширення вогню.

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