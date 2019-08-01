У Росії перевіряють версію про умисні підпали в Сибіру

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив Слідчому комітету і Генпрокуратурі перевірити версію умисних підпалів з метою приховування факту незаконної вирубки лісу в Сибіру.

Доручення Медведєв дав на виїзній нараді в Читі. Відомства повинні відзвітувати про його виконання до 1 листопада.

Напередодні до гасіння пожеж у Сибіру підключили армію, про це розпорядився президент Росії Володимир Путін. Площа займання досягла вже більше ніж трьох мільйонів гектарів.

Довгий час влада відмовлялася гасити пожежі, посилаючись на високі витрати.

За оцінкою екологів Greenpeace, посилені заходи допомогли б ліквідувати вогонь кілька тижнів тому. Зараз же вони можуть лише сповільнити поширення вогню.