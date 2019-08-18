В Ісландії вшанували пам’ять першого «померлого» льодовика

В Ісландії вшанували пам’ять першого ісландського льодовика, який розстанув через зміни клімату, пише BBC.

Льодовик Окйокулль офіційно оголосили «померлим» у 2014 році, коли він став занадто малим.

У церемонії вшанування пам’яті льодовика взяли участь прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоуттір, міністр навколишнього середовища Гудмундур Інгі Гудбрандссон, а також колишня президентка Ірландії Мері Робінсон.

Учасники церемонії встановили табличку на вулкані, де колись розташовувався льодовик.

«Ок – перший ісландський льодовик, який втратив свій статус льодовика. Як очікується, у наступні 200 років така ж доля очікує на всі наші льодовики. Цей монумент – щоб підтвердити, що ми знаємо, що відбувається і що треба зробити. Тільки ти знаєш, чи ми зробимо це», – йдеться в посланні.

У 2018 році Міжурядова панель зі змін клімату попередила, що при збереженні поточного рівня викидів діоксиду вуглецю Земля може нагрітись на 1,5 градуса за Цельсієм у найближчі десятиліття.

Згідно зі звітом, поверхня Землі вже нагрілася на один градус – цього виявилось достатньо, щоб підняти рівень океанів і спровокувати танення льодовиків, смертоносні урагани, повені та посухи.

За збереження таких темпів, вважають науковці, температура може зрости врешті-решт на 3–4 градуси, що зробить планету непридатною для життя людей.