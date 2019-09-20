Міжнародний марш за клімат: організатори заявляють про 2 тисячі учасників акції в Києві

Київ 20 вересня долучився до Міжнародного маршу на захист клімату – активісти зібралися в центрі столиці, щоб висловити свою позицію щодо забруднення довкілля та викидів парникових газів, які пов’язані зі змінами клімату.

З гаслами «Один градус змінює все», «Зміни систему, а не клімат», «В нас немає запасної планети» та плакатами на підтримку захисту клімату учасники пройшли від Михайлівського собору до Європейської площі, звідти – до Кабінету міністрів і завершили ходу біля Офісу президента.

Як повідомляє організація 350.org – Україна, яка організувала подію, мітингарі – серед них багато молоді – передали представнику ОП листа з вимогами.

За даними організаторів, до ходи долучилися понад дві тисячі людей. Поліція, яка забезпечувала безпеку заходу, не оприлюднювала своїх даних щодо кількості присутніх.

Акції на захист клімату пройшли 20 вересня у 160 країнах світу. До участі в них закликали активісти понад 200 громадських організацій.

Очікується, що однією з найбільш масових стане демонстрація в Нью-Йорку. В цей день школярам дозволили пропустити заняття для участі в протесті. До акції має долучитися організаторка масового руху за клімат шведська школярка Грета Тунберг.

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Акції проти змін клімату почалися в серпні 2018 року. Тоді в одну з п’ятниць Грета Тунберг провела одиночну шкільну забастову за клімат біля будівлі парламенту Швеції. До Тунберг приєдналися інші школярі і студенти, а сама акція отримала назву «П’ятниці заради майбутнього».

Шкільні протести переросли в однойменний міжнародний молодіжний рух.