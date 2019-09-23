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23 Вересень 2019, Київ 12:13
Новини | Міжнародні

Вчені попереджають про різкі кліматичні зміни, які випереджають прогнози

Міжнародний марш за клімат, Київ, 20 вересня 2019 року

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Провідні вчені опублікували звіт, в якому вказали на те, що за останні кілька років підйом рівня моря, потепління планети, скорочення льодових покривів і забруднення атмосфери вуглекислим газом пришвидшилися.

Звіт вчених із закликом до політичних лідерів протидіяти цим процесам оприлюднений 22 вересня, за день до початку саміту ООН з питань зміни клімату.

У звіті, який буде презентований на саміті, наголошується на очевидному і зростаючому розриві між узгодженими цілями для подолання глобального потепління і реальністю.

«Не існує планети «Б». Міжнародний марш за клімат у Києві – фото
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«Не існує планети «Б». Міжнародний марш за клімат у Києві – фото

20 вересня Київ долучився до Міжнародного маршу на захист клімату. Активісти висловити свою позицію щодо забруднення довкілля та викидів парникових газів, які пов’язані зі змінами клімату

Звіт, упорядкований Всесвітньою метеорологічною організацією ООН, містить детальну інформацію про стан клімату і показує тенденції викидів і атмосферні концентрації основних парникових газів.

У звіті також йдеться про те, що до зростання середньої глобальної температури на 1,1 градуса Цельсія вище від допромислових (1850-1900 років) часів і на 0,2°C вище ніж у 2011-2015 роках призвело пришвидшення кліматичних змін, зокрема танення льодовиків, підвищення рівня моря і погодні катаклізми.

Вчені наголошують на невідкладності фундаментальних соціально-економічних перетворень й обмеження викидів вуглекислого газу в ключових галузях, таких як землекористування й енергетика – для запобігання небезпечного підвищення глобальної температури, що може мати незворотній вплив.

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Минулого тижня у всьому світі відбувалися «кліматичні» страйки за ініціативою 16-річної шведської активістки Грети Тунберг. Мільйони людей у світі вийшли на вулиці з вимогою реальних дій від політиків і великих корпорацій для протидії кліматичним змінам.

Всесвітній страйк на захист клімату. Відео з Бельгії
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Всесвітній страйк на захист клімату. Відео з Бельгії

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