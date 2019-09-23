Вчені попереджають про різкі кліматичні зміни, які випереджають прогнози

Провідні вчені опублікували звіт, в якому вказали на те, що за останні кілька років підйом рівня моря, потепління планети, скорочення льодових покривів і забруднення атмосфери вуглекислим газом пришвидшилися.

Звіт вчених із закликом до політичних лідерів протидіяти цим процесам оприлюднений 22 вересня, за день до початку саміту ООН з питань зміни клімату.

У звіті, який буде презентований на саміті, наголошується на очевидному і зростаючому розриві між узгодженими цілями для подолання глобального потепління і реальністю.

Звіт, упорядкований Всесвітньою метеорологічною організацією ООН, містить детальну інформацію про стан клімату і показує тенденції викидів і атмосферні концентрації основних парникових газів.

У звіті також йдеться про те, що до зростання середньої глобальної температури на 1,1 градуса Цельсія вище від допромислових (1850-1900 років) часів і на 0,2°C вище ніж у 2011-2015 роках призвело пришвидшення кліматичних змін, зокрема танення льодовиків, підвищення рівня моря і погодні катаклізми.

Вчені наголошують на невідкладності фундаментальних соціально-економічних перетворень й обмеження викидів вуглекислого газу в ключових галузях, таких як землекористування й енергетика – для запобігання небезпечного підвищення глобальної температури, що може мати незворотній вплив.

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Минулого тижня у всьому світі відбувалися «кліматичні» страйки за ініціативою 16-річної шведської активістки Грети Тунберг. Мільйони людей у світі вийшли на вулиці з вимогою реальних дій від політиків і великих корпорацій для протидії кліматичним змінам.