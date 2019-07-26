ООН: рекордна спека в Європі загрожує льодовику в Гренландії

Рекордна хвиля спеки, яка охопила частину Європи, ймовірно, рухається до Гренландії, де може загрожувати частинам другого за величиною льодовикового щита у світі, заявляє ООН.

Гаряче повітря, що рухається вгору з Північної Африки, призвело до перевищення європейських температурних рекордів 25 липня на 2, 3 або 4 градуси Цельсія, заявила представниця Всесвітньої метеорологічної організації Клер Нулліс. За її словами, це «абсолютно неймовірно».

Нулліс заявила в Женеві 26 липня, що, «згідно з прогнозами ... атмосферний потік зараз буде транспортувати цю спеку до Гренландії». Це може призвести до активного танення льоду, як це було в Гренландії в 2012 році.

«Ми не знаємо, чи буде подоланий рекорд 2012 року, але показники близькі», – сказала вона.

Крижаний покрив Гренландії є ключовою частиною світової кліматичної системи, його танення призведе до підвищення рівня моря і кліматичних змін.

В останні тижні лід Гренландії швидко тане, сказала Нулліс, посилаючись на дані данського кліматолога.

«Тільки в липні 160 мільярдів тонн льоду зникли через танення. Це приблизно еквівалент 64 мільйонів басейнів олімпійських розмірів», – заявила речниця Всесвітньої метеорологічної організації.

25 липня в кількох європейських містах були встановлені рекорди спеки. Зокрема, в Парижі було 42,6 градуса за Цельсієм. У Бельгії, Німеччині, Люксембургу і Нідерландах також зафіксували нові рекордні показники – 41,8, 41,5, 40,8 і 40,7 градуса за Цельсієм відповідно.

У Британії зафіксували найвищу температуру за липень – 38,1 градуса за Цельсієм.