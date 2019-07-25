Спека в Європі: в Парижі зафіксували найвищу температуру за понад 70 років

У Парижі 25 липня зафіксували найвищу температуру повітря від початку проведення вимірювань, повідомляє Французький метеорологічний інститут.

За повідомленням, температуру в 40,6 градуса Цельсія у столиці Франції зареєстрували близько 15:40 за київським часом.

Це перевищило попередній рекорд – 40,4 градуса, зафіксований у липні 1947 року.

Від спеки потерпає не лише Франція.

Британська синоптична служба повідомила, що 25 липня був зафіксований новий температурний рекорд липня – 36,9 градусів Цельсія. Таку температуру зареєстрували в лондонському аеропорту «Гітроу».

Попередній рекорд становив 36,7 градуса.

Температура в Нідерландах 25 липня, ймовірно, вперше перевищила 40 градусів Цельсія, але національний метеорологічний інститут заявив, що буде перевіряти вимірювання, щоб переконатися, що вони правильні.

24 липня в Нідерландах вже був побитий попередній рекорд у 38,6 Цельсія, встановлений у 1944 році.

У Бельгії метеорологічний інститут заявив, що в країні вперше з моменту ведення записів 1833 року спостерігається підвищення температури, що перевищує позначку 40 градусів Цельсія.

Новий максимум склав 40,2 градуса за Цельсієм, зафіксований недалеко від Льєжа 24 липня.