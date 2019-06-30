Рекордна спека в Європі: вісім людей загинули

Вісім людей загинули через рекордну спеку, від якої кілька днів потерпає Західна і Центральна Європа.

Як повідомляє агенція AFP, чотири людини загинули у Франції, дві – в Італії, ще дві – в Іспанії.

У низці країн побиті рекорди найвищої температури за весь час спостереження. У Франції рекордна позначка 28 червня була перевищена майже на два градуси. Новий температурний рекорд для Франції – 45,9 градусів Цельсія. Така температура в тіні спостерігалася неподалік від Монпельє, на півдні країни.

У Польщі й Чехії побиті температурні рекорди червня. Там температура 26 червня досягала 38 градусів.

30 червня в Німеччині, Польщі і Чехії очікується настільки ж спекотний день.

Найбільш спекотна погода – на півдні Франції і в Іспанії. Там кілька днів поспіль температура піднімається вище ніж 40 градусів. На північному сході і в центральній частині Іспанії ситуація ускладнюється пожежами.

Причина нинішньої хвилі високих температур – спекотне повітря з африканської Сахари. Наступного тижня в Європі має стати прохолодніше.

Кліматологи, однак, вказують на те, що нинішній червень у багатьох країнах стане найтеплішим за історію спостережень, що може бути ще одним підтвердженням факту глобального потепління і – ширше – глобальних змін клімату.

Президент Франції Емманюель Макрон, що агітує за більш активну боротьбу зі змінами клімату, заявив, що такі події, як нинішня спека, змушують задуматися про зміну життєвих звичок й адаптації до нової реальності, де екстремальні природні явища можуть стати частішими.