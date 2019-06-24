Метеорологи: у червні в Києві зафіксували вже 11 температурних рекордів

Найдовші дні року, 22 і 23 червня, в Києві ознаменувалися трьома температурними рекордами, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Загалом у червні, за даними метеорологів, у Києві вже зафіксовано одинадцять температурних рекордів.

«Після полудня 22 червня 2019 року стовпчик максимального термометра піднявся до +34,0оС, що на 0,6 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1891 року. Крім того, середня добова температура повітря у суботу вперше за 139 років склала +27,3 градуса, що на 0,7 градуса вище від відповідного попереднього рекордного значення для цього дня, яке було відмічене у 1943 році», – йдеться в повідомленні.

За даними обсерваторії, 23 червня мінімальна температура повітря найтеплішої за 139 років спостережень ночі не опустилась нижче +22,3°С, що на 1,4°С вище ніж 1946 році.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджала про підвищення рівня забруднення повітря в Києві, чому. Зокрема, сприяє спекотна безвітряна погода із високим тиском.

За даними синоптиків, зниження температури повітря в Києві можна очікувати з 26 червня.