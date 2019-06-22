Наступного тижня спека послабшає – синоптик

В середині наступного тижня в Україні може стати трохи прохолодніше.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко, «натяк на послаблення спеки» очікується у вівторок, 25 червня, а наступного дня температура почне спадати.

«Дощ з грозою у Києві можливий у неділю пізно ввечері і в понеділок», – зазначила синоптик.

У неділю, 23 червня, в Україні переважно без опадів. Дощі очікуються у західних областях, місцями можливі грози. Вночі 18-21 градус тепла, на заході прохолодніше – 14-17 градусів.

Вдень у західних областях також буде прохолодніше – 25-27 градусів тепла. В інших областях очікується 31-34 градуси.

В Києві завтра без опадів, вночі – 18-20 градусів, вдень – 31-33.