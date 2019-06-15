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15 Червень 2019, Київ 15:08
Новини | Суспільство

Друга ніч поспіль у Києві б’є рекорди спеки – обсерваторія

ДСНС пов'язує з цим підвищення забруднення повітря

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За даними спостережень метеорологічної станції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на суботу знову побила температурний рекорд.

«За даними спостережень метеорологічної станції ЦГО ім. Бориса Срезневського, температура повітря у Києві в ніч на суботу, 15 червня 2019року не опустилась нижче 22,2 градуси тепла, а це значить, що попередній рекорд 1924 року перевищено аж на 2,3 градуси. Зважаючи на надзвичайно теплу ніч, існує ймовірність перевищення рекорду середньої добової температури повітря для цього дня», – повідомляється на сайті обсерваторії.

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Раніше сьогодні Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про ймовірне підвищення забрунення повітря над українською столицею, рівень якого подекуди вже перевищено у кілька разів. Цьому сприяє спекотна безвітряна погода із високим тиском, що, як прогнозує ДСНС, посилаючись на Укргідрометцентр, збережеться до 18 червня.

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