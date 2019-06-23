ДСНС про забруднення повітря в Києві: покращення слід очікувати в останні дні червня

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що поліпшення ситуації із забрудненим повітрям у Києві очікується в останні дні червня.

«Починаючи з 10 червня, спостерігалось поступове накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту NO2 і формальдегіду. Найбільша концентрація забруднюючих речовин спостерігається наприкінці тижня (у п’ятницю), за вихідні дні концентрація дещо зменшується, а починаючи з понеділка знову поступово зростає, що свідчить про переважаючий вплив автотранспорту», – йдеться в повідомленні ДСНС 23 червня.

За повідомленням, цьому сприяють, зокрема, погодні умови, які останнім часом спостерігаються в Києві: «суха спекотна погода без опадів, відсутність значного вітру, наявніть в приземному шарі повітря затримуючих шарів, відсутність перемішування приземного повітря з верхніми шарами».

До 25 червня синоптична ситуація в Києві суттєво не зміниться, заявляють у ДСНС.

Раніше в Укргідрометцентрі попередили, що 23 червня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.