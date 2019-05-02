Британський парламент оголосив «надзвичайну екологічну ситуацію»

Британський парламент 1 травня схвалив пропозицію лідера опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіна та оголосив про «надзвичайну ситуацію в навколишньому середовищі та кліматі». Автор ініціативи відзначив, що парламент Великої Британії «став першим у світі», який вдався до таких кроків. У документі міститься заклик вжити заходів для захисту навколишнього середовища для майбутніх поколінь.

Рішення не зобов’язує до конкретних заходів, його схвалили одноголосно, без підрахунку голосів.

Парламентарі пропонують урядові прем’єр-міністра Терези Мей внести до законодавчого органу впродовж найближчих шести місяців пропозиції, щоб «відновити природне середовище Великої Британії та створити економіку, що не продукує відходів». Це рішення також вимагає посилення підтримки «амбітних короткострокових цілей» для відновлюваних джерел енергії та транспорту.

Британський парламент схвалив ініціативу Корбіна після майже двотижневих протестів екологічних активістів та звернення шведської школярки Грети Тунберг, ініціаторки глобальних заходів на підтримку навколишнього середовища.

Ініціатор руху FridaysForFuture («Глобальний кліматичний страйк за майбутнє») – шведська школярка Грета Тунберг, яку цьогоріч номінували на Нобелівську премію миру. З серпня 2018-го року вона виходила на одиночний страйк біля Парламенту Швеції з вимогою врятувати клімат. Згодом її ініціативу підхопила молодь з інших країн, яка замість занять щоп’ятниці виходить на акції протесту до місцевих парламентів та муніципалітетів, аби нагадати місцевій владі про наслідки зміни клімату.