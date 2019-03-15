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15 Березень 2019, Київ 16:56
Новини | Суспільство

Україна долучилась до міжнародного кліматичного страйку

Кількадесят активістів у Києві вимагали від уряду активної політики із захисту клімату, 15 березня 2019 року

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У рамках міжнародного кліматичного страйку в Україні сьогодні відбуваються екоакції у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Тернополі та Запоріжжі. Так, у Києві 15 березня під стінами Міністерства енергетики та Кабінету міністрів пройшли акції Global climate strike for future. Як передає кореспондент Радіо Свобода, кілька десятків активістів, переважно школярі та студенти, вимагали від уряду проводити активну кліматичну політику відповідно до Паризької кліматичної угоди.

Молодь з ековимогами під стінами уряду в Києві
Молодь з ековимогами під стінами уряду в Києві

Також у центрі Запоріжжя на площі Фестивальній відбулася акція Zaporizhia Global Strike For Future. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, учасники принесли з собою плакати з написами «Врятуй світ», «Супергероїв нема, врятувати планету можеш лише ти», «Дій за клімат, час настав» та інші, а також скандували українською та англійською «Час дій за клімат настав».

«Сьогодні разом 123 країни та 252 міста страйкувати. Учасники – діти та студенти, які вирішили піти та показати своїй владі, що потрібно турбуватися про клімат та дотримуватися умов Паризької угоди. Вони передбачають, що залишити поточний рівень температури планети на градусі не більш ніж +2 за Цельсієм, бо якщо зросте на два градуси, то почнеться глобальне потепління. Навіть в Україні змінилися кліматичні пояси, і ми просимо далі дотримуватися цих домовленостей», – розповіла ініціаторка акції у Запоріжжі Мирослава Косякова.

Акція в рамках міжнародного кліматичного страйку у Запоріжжі
Акція в рамках міжнародного кліматичного страйку у Запоріжжі

Ініціатор руху FridaysForFuture («Глобальний кліматичний страйк за майбутнє») – шведська школярка Грета Тунберг, яку цьогоріч номінували на Нобелівську премію миру. З серпня 2018-го року вона виходила на одиночний страйк біля Парламенту Швеції з вимогою врятувати клімат. Згодом її ініціативу підхопила молодь з інших країн, яка замість занять щоп’ятниці виходить на акції протесту до місцевих парламентів та муніципалітетів, аби нагадати місцевій владі про наслідки зміни клімату.

11 тисяч школярів і студентів вийшли в Брюсселі на акцію захисту клімату – відео
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11 тисяч школярів і студентів вийшли в Брюсселі на акцію захисту клімату – відео

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