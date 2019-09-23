Трамп несподівано навідався на саміт ООН щодо клімату

Несподівано для багатьох лідерів країн світу, заявлених для участі у саміті ООН з питань клімату в Нью-Йорку 23 вересня, президент США Дональд Трамп прибув на цей захід.

Трамп, який неодноразово скептично висловлювався про висновки більшості вчених щодо впливу діяльності людини на клімат і призупинив членство США в Паризькій угоді, не затримався втім на саміті надовго. Після двох виступів делегатів американський президент покинув саміт і вирушив на організовану адміністрацією США конференцію, присвячену релігійним свободам.

Значну увагу на саміті в Нью-Йорку привернув виступ 16-річної шведської активістки Грети Тунберг, яка заявила про недостатню усвідомленість світовими лідерами загрози глобального потепління. В кулуарах саміту Тунберг зустрілася з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що необхідно до 2050 року домогтися нульового балансу викидів вуглекислого газу в світі. Поки таке зобов’язання взяли на себе 66 країн.

Раніше сьогодні у Нью-Йорку відкрився саміт Організації Об’єднаних Націй, присвячений боротьбі зі змінами клімату. Відповідно до опублікованого звіту ООН, кількість парникових газів, що надходять в атмосферу в період з 2015 до 2019 року, зросла на 20% у порівнянні з попередніми п’ятьма роками.