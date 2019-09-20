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20 Вересень 2019, Київ 21:40
Новини | Суспільство

Запоріжжя долучилося до міжнародного маршу за клімат

Організатори акції у Запоріжжі зачитали вимоги до місцевої влади, і всі охочі змогли підписати відповідне звернення

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20 вересня у Запоріжжі відбувся марш за клімат, учасники якого пройшлися центром міста від міської ради до будівлі Запорізької ОДА. Учасники акції несли тематичні плакати з написами «Клімат змінюється, а чому не ми?», «Життя = клімат», «У нас не має планети Б» й інші та скандували «Дій за клімат час настав!».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, перед початком маршу його учасники зібралися біля будівлі міської ради, де відбувся мітинг. Організатори акції у Запоріжжі зачитали вимоги до місцевої влади. Також всі охочі могли підписати відповідне звернення, адресоване Запорізькій міській раді й облдержадміністрації.

«Ви вимагаємо збільшення зелених насаджень в місті шляхом збереження, розвитку і створення скверів і парків та мораторію на забудову зелених зон Запоріжжя. Ми маємо повністю використати потенціал енергозбереження в усіх секторах. На місцевому рівні ці питання теж можуть вирішуватися, починаючи з ізоляції енергомереж…Маємо розвивати громадський електротранспорт і велоінфраструктуру в місті Запоріжжі… Заборонити використання одноразового посуду та пакетів. Нам дуже важлива п’ята вимога – забезпечити зменшення шкідливих викидів промислових підприємств й ефективний контроль за станом довкілля з боку органів влади», – зачитав під час мітингу звернення до місцевої влади співорганізатор маршу за клімат Ігор Зубко.

20 вересня аналогічна акція на захист клімату відбулася в Києві. За даними організаторів, до ходи долучилися понад дві тисячі людей. Мітингувальники передали представнику Офісу президента листа з вимогами щодо зменшення забруднення довкілля та викидів парникових газів, які пов’язані зі змінами клімату.

Акції на захист клімату відбуваються 20 вересня у 160 країнах світу. До участі в них закликали активісти понад 200 громадських організацій.

Очікується, що однією з найбільш масових стане демонстрація в Нью-Йорку. В цей день школярам дозволили пропустити заняття для участі в протесті. До акції має долучитися організаторка масового руху за клімат шведська школярка Грета Тунберг.

«Не існує планети «Б». Міжнародний марш за клімат у Києві – фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Не існує планети «Б». Міжнародний марш за клімат у Києві – фото

20 вересня Київ долучився до Міжнародного маршу на захист клімату. Активісти висловити свою позицію щодо забруднення довкілля та викидів парникових газів, які пов’язані зі змінами клімату

Акції проти змін клімату почалися в серпні 2018 року. Тоді в одну з п’ятниць Грета Тунберг провела одиничний шкільний страйк за клімат біля будівлі парламенту Швеції. До Тунберг приєдналися інші школярі і студенти, а сама акція отримала назву «П’ятниці заради майбутнього».

Шкільні протести переросли в однойменний міжнародний молодіжний рух.

Запорізькі активісти не вперше намагаються привернути увагу центральних органів влади до проблеми забруднення навколишнього середовища у Запоріжжі. Минулого місяця під стінами будівлі Запорізької міської ради відбувся пікет, учасники якого вимагали інформувати жителів міста про надзвичайні ситуації, внаслідок яких відбувається забруднення повітря.

/**/ /**/ /**/ Вигляд на проммайданчик Запоріжжя
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У 2017 року активісти звернулися до народних депутатів, що були обрані від міста, з проханням забезпечити право городян на «чисте повітря».

Упродовж двох місяців було зібрано 4399 підписів жителів міста зі зверненнями до народних депутатів України з вимогою забезпечити дотримання прав на безпечне для життя і здоров’я довкілля, зокрема законодавчо посилити відповідальність за порушення термінів реалізації природоохоронних заходів промисловими підприємствами і реформувати систему оподаткування підприємств за принципом «забруднювач платить».

Також у 2015 році активісти зареєстрували петицію щодо екологічної ситуації в місті на сайті президента України, а в 2016-му – схожу петицію на сайті Кабінету міністрів. Втім, обидва документи не набрали необхідну кількість голосів для розгляду державними інституціями.

Екологічні проблеми в Запоріжжі
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Екологічні проблеми в Запоріжжі

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