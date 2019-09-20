Запоріжжя долучилося до міжнародного маршу за клімат

20 вересня у Запоріжжі відбувся марш за клімат, учасники якого пройшлися центром міста від міської ради до будівлі Запорізької ОДА. Учасники акції несли тематичні плакати з написами «Клімат змінюється, а чому не ми?», «Життя = клімат», «У нас не має планети Б» й інші та скандували «Дій за клімат час настав!».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, перед початком маршу його учасники зібралися біля будівлі міської ради, де відбувся мітинг. Організатори акції у Запоріжжі зачитали вимоги до місцевої влади. Також всі охочі могли підписати відповідне звернення, адресоване Запорізькій міській раді й облдержадміністрації.

«Ви вимагаємо збільшення зелених насаджень в місті шляхом збереження, розвитку і створення скверів і парків та мораторію на забудову зелених зон Запоріжжя. Ми маємо повністю використати потенціал енергозбереження в усіх секторах. На місцевому рівні ці питання теж можуть вирішуватися, починаючи з ізоляції енергомереж…Маємо розвивати громадський електротранспорт і велоінфраструктуру в місті Запоріжжі… Заборонити використання одноразового посуду та пакетів. Нам дуже важлива п’ята вимога – забезпечити зменшення шкідливих викидів промислових підприємств й ефективний контроль за станом довкілля з боку органів влади», – зачитав під час мітингу звернення до місцевої влади співорганізатор маршу за клімат Ігор Зубко.

20 вересня аналогічна акція на захист клімату відбулася в Києві. За даними організаторів, до ходи долучилися понад дві тисячі людей. Мітингувальники передали представнику Офісу президента листа з вимогами щодо зменшення забруднення довкілля та викидів парникових газів, які пов’язані зі змінами клімату.

Акції на захист клімату відбуваються 20 вересня у 160 країнах світу. До участі в них закликали активісти понад 200 громадських організацій.

Очікується, що однією з найбільш масових стане демонстрація в Нью-Йорку. В цей день школярам дозволили пропустити заняття для участі в протесті. До акції має долучитися організаторка масового руху за клімат шведська школярка Грета Тунберг.

Акції проти змін клімату почалися в серпні 2018 року. Тоді в одну з п’ятниць Грета Тунберг провела одиничний шкільний страйк за клімат біля будівлі парламенту Швеції. До Тунберг приєдналися інші школярі і студенти, а сама акція отримала назву «П’ятниці заради майбутнього».

Шкільні протести переросли в однойменний міжнародний молодіжний рух.

Запорізькі активісти не вперше намагаються привернути увагу центральних органів влади до проблеми забруднення навколишнього середовища у Запоріжжі. Минулого місяця під стінами будівлі Запорізької міської ради відбувся пікет, учасники якого вимагали інформувати жителів міста про надзвичайні ситуації, внаслідок яких відбувається забруднення повітря.

У 2017 року активісти звернулися до народних депутатів, що були обрані від міста, з проханням забезпечити право городян на «чисте повітря».

Упродовж двох місяців було зібрано 4399 підписів жителів міста зі зверненнями до народних депутатів України з вимогою забезпечити дотримання прав на безпечне для життя і здоров’я довкілля, зокрема законодавчо посилити відповідальність за порушення термінів реалізації природоохоронних заходів промисловими підприємствами і реформувати систему оподаткування підприємств за принципом «забруднювач платить».

Також у 2015 році активісти зареєстрували петицію щодо екологічної ситуації в місті на сайті президента України, а в 2016-му – схожу петицію на сайті Кабінету міністрів. Втім, обидва документи не набрали необхідну кількість голосів для розгляду державними інституціями.