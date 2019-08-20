Жителі Запоріжжя вимагають інформувати їх про забруднення повітря

Під стінами будівлі Запорізької міської ради 19 серпня відбувся пікет, учасники якого вимагали інформувати жителів міста про надзвичайні ситуації, внаслідок яких відбувається забруднення повітря. Як розповіли організатори, приводом для акції стали два випадки – пожежа на рибних складах 16 серпня та випадок витоку хімічних речовин на титано-магнієвому комбінаті 28 липня, коли активісти оперативно не змогли отримати від місцевої влади інформацію про наслідки подій для навколишнього середовища.

«У ніч з 15 на 16 серпня, коли відбувалася пожежа на рибних складах, люди по всьому місту відчували дуже великий сморід. І коли виявилось, що це не ті викиди, до яких усі звикли, а форсмажорна ситуація – пожежа на підприємстві, то дуже багато людей почали дзвонити і питати, що відбувається в місті. Ми зрозуміли, що не було жодного попередження про те, що відбувається – люди мали закривати вікна, вживати якихось інших заходів, але цього не відбувалося. І ми вирішили зробити таку відкриту зустріч із громадянами, владою тому, що це насправді вже другий такий випадок. Коли сталася аварія на титано-магнієвому заводі, ми також не мали інформації про викиди, не було попереджень», – розповіла екоактивіста Олеся Крамаренко.

Радник міського голови Запоріжжя Валерій Еделев, який спілкувався з пікетувальниками, повідомив, що мерія не отримувала від Гідрометцентру та Лабораторного центру МОЗ, що проводять вимірювання показників забруднення повітря, даних щодо суттєвого перевищення відповідних показників внаслідок інциденту 16 серпня.

«Пожежа, що була на рибних складах, була стандартною, тобто не перевищувала показники, не було високого рівня небезпеки для оточуючих. Тому після гасіння було повідомлення на сайті міського управління ДСНС, скільки машин було залучено, о котрій було ліквідовано. Жодної жертви не було, окрім матеріальних втрат. Зупинити показ телебачення по першому каналу і оголосити, що горить склад на 8-му селищі, було б неправильно і не за законом. У цей день був не одна, а декілька пожеж. Про це все є на сайті. Якщо когось цікавить, то вони теж щодня можуть заходити і читати про такі події. Є певні нормативи, за якими ми маємо повідомляти, а за якими – ні. По цих нормативах ми працюємо», – пояснив Валерій Еделев.

Учасники акції озвучили представникам міської влади вимогу розробити механізм інформування городян про аварії, що мають вплив на довкілля. Також пікетувальники просили профінансувати роботу пересувної лабораторії для вимірювання показників забруднення повітря.

Раніше активісти неодноразово намагалися привернути центральних органів влади до проблеми забруднення навколишнього середовища у Запоріжжі: у 2017 року вони звернулися до народних депутатів, що були обрані від міста, з проханням забезпечити право городян на чисте повітря.

Упродовж двох місяців було зібрано 4399 підписів жителів міста зі зверненнями до народних депутатів України з вимогою забезпечити дотримання прав на безпечне для життя і здоров’я довкілля, зокрема, законодавчо посилити відповідальність за порушення термінів реалізації природоохоронних заходів промисловими підприємствами і реформувати систему оподаткування підприємств за принципом «забруднювач платить».

Також у 2015 році активісти зареєстрували петицію щодо екологічної ситуації в місті на сайті президента України, а в 2016-му – схожу петицію на сайті Кабінету міністрів. Втім, обидва документи не набрали необхідної кількості голосів для розгляду державними інституціями.