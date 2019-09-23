Світові лідери збираються на саміт ООН з питань клімату

Близько 60 світових лідерів візьмуть участь у кліматичному саміті ООН в Нью-Йорку 23 вересня на тлі озвучених намірів скоротити викиди вуглекислого газу.

Серед тих, чиї виступи заплановані з трибуни ООН – президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон. Водночас президента США Дональда Трампа не буде на заході.

Генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш закликав країни відмовитися від використання викопного палива і припинити будівництво нових вугільних електростанцій після 2020 року.

«Надзвичайна ситуація з кліматом – це перегони, які ми програємо, але це і перегони, які ми можемо виграти», – йдеться у заяві.

Напередодні одноденного саміту ООН заявила, що 66 країн заявили про свій намір досягти нульових викидів до 2050 року.

У 2015 році майже 200 країн домовилися в Парижі про заходи, які повинні зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу і утримати підвищення глобальної середньої температури на рівні не вище 2 градусів за Цельсієм в порівнянні з доіндустріальним періодом (до 1760 року) і «намагатися обмежити» їх ще більше – до півтора градуса.

Проте вчені попереджають, що ознаки і наслідки глобального потепління прискорюються.

Всесвітня метеорологічна організація заявляє, що з 1850 року глобальні показники температури зросли на 1,1 градуса, а в період з 2011 до 2015 року – на 0,2 градуса.

Відповідно до опублікованого звіту ООН 23 вересня, кількість парникових газів, що надходять в атмосферу в період з 2015 до 2019 року, зросла на 20% у порівнянні з попередніми п’ятьма роками.