Грета Тунберґ стала лауреаткою «альтернативної Нобелівської премії»

16-річна шведська екологічна активістка Грета Тунберґ стала однією з чотирьох лауреатів премії Right Livelyhood Award-2019, яку називають «альтернативною Нобелівською премією».

Цього року премію, яка була заснована в Стокгольмі, присуджують вже 40-ий раз. Її лауреатами стають люди, які активно борються проти забруднення довкілля, ядерної загрози, порушень прав людини і дискримінації представників меншин.

Тунберґ нагородили «за натхнення і посилення політичних вимог щодо невідкладних кліматичних дій, що відображають наукові факти».

Шведська школярка здобула популярність як ініціаторка кампанії «П’ятниці заради майбутнього» (Fridays for Future), у рамках якої школярі й студенти замість навчання проводять масові заходи з метою змусити політиків прислухатися до їхніх вимог про необхідність термінових заходів по боротьбі зі змінами клімату.

Рух, який почався з одиничних пікетів Тунберґ біля шведського парламенту, набув глобального характеру. Минулої п’ятниці «кліматичні страйки» пройшли в десятках країн світу, в них брали участь мільйони людей.

Під час виступу на кліматичному саміті ООН в Нью-Йорку 23 вересня Тунберґ звинуватила політиків у бездіяльності і недооцінці загроз зміни клімату.