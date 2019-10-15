«Літературний» скандал із Гандке та інші підсумки Нобелівського тижня-2019

Із 1 по 14 жовтня 2019 року Нобелівський комітет оголошував лауреатів із медицини, фізики, хімії, літератури, а також назвав імені тих, хто отримав премію миру та премію з економіки. Лише два «нобеля» переможці здобули самотужки, усі інші стали результатом спільної роботи. Особливим моментом стало те, що комітет назвав ще ім’я лауреата з літератури за 2018 рік, оскільки не зміг цього зробити торік. Радіо Свобода підбиває підсумки Нобелівського тижня 2019 року.

Скільки людей отримали Нобелівську премію у 2019 році і за що?

Загалом – 15 людей. Однак одна з них, Ольга Токарчук, але вона формально є переможницею Нобелівської премії із літератури 2018 року.

Тож цьогорічних лауреатів 14:

Основні цифри

Із 15 нагороджених цього року – дві жінки: Ольга Токарчук та Естер Дюфло.

Дюфло стала лише другою жінкою, нагородженою премією пам’яті Альфреда Нобеля із економіки за всю історію цієї нагороди. Вона ж оновила віковий рекорд, ставши новою наймолодшою лауреаткою у царині економіки. Їй 46 років.

97-річний хімік Джон Ґуденаф став найстаршим лауреатом з хімії в історії цієї нагороди.

Лише дві премії дістануться одному лауреату: нагорода з літератури Петеру Гандке і премія миру – Абійю Ахмеду.

У більшості випадків премія ділиться між трьома лауреатами. Це максимальна кількість переможців, між якими Нобелівський комітет може розділити нагороду.

Хто присуджував нагороди?

Обрання Нобелівських лауреатів розподілене між кількома інституціями:

Премії з фізики, хімії та економіки присуджують профільні Нобелівські комітети Шведської королівської академії наук

Премію з медицини – Нобелівська асамблея Каролінського інституту

Премію з літератури – Нобелівський комітет при Шведській академії (цей заклад не тотожній Шведській королівській академії наук)

Премію миру – Норвезький нобелівський комітет, який призначає парламент Норвегії

Скільки грошей виплатить Фундація Нобеля?

Альфред Нобель залишив по собі понад 31 мільйон шведських крон. Він заповів вкладати їх у «надійні активи», а прибутки використовувати для виплат премій. Сума Нобелівської премії у 2019 році становить 9 мільйонів крон, що дорівнює трохи більше ніж 900 тисячам доларів США.

Оскільки премії розділяються між лауреатами, а не виплачуються в повному обсязі кожному, загальна сума виплат складе близько 54 мільйонів шведських крон, тобто трохи менше за 5,5 мільйони доларів.

Що отримають лауреати, окрім грошей?

На церемонії вручення переможцям вручають Нобелівський диплом, Нобелівську медаль та документ, який засвідчує суму премії. Кожен Нобелівський диплом створюють кращі каліграфи та художники зі Швеції та Норвегії.

Нобелівські медалі створюються вручну з 18-каратного золота. Медалі з фізики, хімії, медицини та літератури мають однаковий аверс: профіль Альфреда Нобеля та роки його життя – 1833-1896.

Дизайн медалей для лауреатів миру та економічних наук дещо відрізняється. Зображення на реверсі залежить від інституції, яка вручає нагороду.

Крім того, лауреати мають право пропонувати Нобелівському комітету номінантів на премії у своїх галузях.

Кого ще номінували на Нобелівську премію-2019?

Точної інформації немає – Нобелівський комітет не розкриває інформацію про номінантів протягом 50 років із року номінування. ЗМІ називали серед претендентів на премію миру кліматичну активістку Ґрету Тунберг та представників організації «Репортери без кордонів».

Норвезький Нобелівський інститут повідомив, що на премію миру розглядали 301 кандидата, з них – 223 людини і 78 організацій.

Суперечливий лауреат із літератури

Присудження премії Гандке породило нову хвилю критики, на яку письменник вже наражався раніше за свою підтримку сербського авторитарного президента Слободана Мілошевича.

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У 1996-му письменник опублікував свої нотатки «Справедливість для Сербії», які розкритикували за «применшення воєнних злочинів», скоєних сербськими військовими.

Гаазький трибунал звинувачував Мілошевича у геноциді, зокрема вбивстві кількох тисяч мешканців Сребрениці, порушень законів війни та злочинах проти людства. Попри це, Гандке виступив з промовою на похороні Мілошевича.

ПЕН-клуб Сполучених Штатів оприлюднив заяву своєї президентки Дженіфер Іґан, яка зазначила, що клуб «ошелешений» рішенням нагородити письменника, який «підважував історичну правду та демонстрував публічну підтримку відповідальним за геноцид на кшталт колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича та лідера боснійських сербів Радована Караджича».

Нагородження Гандке також викликало обурення зокрема у Косово, яке в 2008 році проголосило про свою незалежність від Сербії. Наприклад, колишній прем’єр-міністр Косово Петріт Селімі назвав рішення Комітету «огидним».

«Агов, Нобелівський комітет. Ви знаєте, що Гандке підтримував осаду Сараєво, пив ракію із солдатами, які вбивали дітей зі снайперських гвинтівок і стверджували, що «мусульмани вбивають себе самі»? Огидно. Це найбільш зневажливе рішення з усіх можливих. Що далі? Дасте Нобелівську премію миру (президенту Сирії, де триває війна – ред.) Асаду?», – написав він.

А от російська літературна критикиня Ліза Біргер в колонці для державного інформаційного агентства ТАСС назвала нагородження Гандке «хорошою новиною», адже це нібито свідчить про політичну незаангажованість Нобелівського комітету.

Коли лауреати отримають нагороди?

Церемонія нагородження відбудеться 10 грудня – в річницю смерті засновника премії Альфреда Нобеля. Нобелівську премію із фізики, хімії, медицини, літератури та економіки вручають у Стокгольмі.

Нобелівську премію миру не тільки присуджують, а й вручають у столиці Норвегії Осло.

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