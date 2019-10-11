Лауреатом Нобелівської премії миру став прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед

Норвезький Нобелівський комітет присудив щорічну премію миру прем’єр-міністру Ефіопії Абійю Ахмеду. Про таке рішення повідомила представниця комітету 11 жовтня в Осло.

Вона додала, що Ахмед відзначений за «зусиля в досягненні миру та міжнародної співпраці, а зокрема за рішучу ініціативу у вирішенні прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю». Крім того, комітет відзначив роботу Ахмеда задля досягнення миру в регіонах Східної і Південно-східної Африки загалом.

«Коли Абе Ахмед став прем’єр-міністром у квітні 2018-го, він дав зрозуміти, що хоче продовжити мирні переговори з Еритреєю. У тісній співпраці з президентом Еритреї Абі Ахмед швидко розробив принципи мирної угоди, яка припинила тривале ,безвихідне становище безх миру та оголошеної війни між двома країнами», – зазначили в комітеті.

Представниця комітету відзначила також позитивні зміни всередині Ефіопії внаслідок реформ, запроваджених Ахмедом.

Президент США Дональд Трамп у вересні 2019 року заявив, що мав би отримати Нобелівську премію «за багато речей», які він зробив, але не отримав, тому що її не присуджують чесно.

У 2018 році Нобелівську премію миру отримали лікар із Конго Дені Муквеге та іракська правозахисниця Надія Мурад за протидію сексуальному насильству під час війни.

Більшість Нобелівських премій, окрім літературної, вручаються за наукові відкриття: в медицині, фізиці, та хімії. Але, крім науки, Нобель цікавився пацифістським рухом і заповідав щороку вручати засновану ним премію «особі, яка доклалася найбільше або найкраще до справи братерства між народами, скасування чи зниження чисельності регулярних армій та проведення чи промоції мирних з’їздів».