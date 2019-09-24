Трамп заявляє, що отримав би Нобелівську премію, якби її присуджували «чесно»

Президент США Дональд Трамп заявляє, що мав би отримати Нобелівську премію «за багато речей», які він зробив, але не отримав, тому що її не присуджують чесно.

«Я думаю, що можу отримати Нобелівську премію за багато речей, якщо б її присуджували чесно, але це не так», – заявив Трамп 23 вересня в кулуарах сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Трамп сказав про це у відповідь на зауваження журналіста про те, що президент США заслуговував би на Нобелівську премію в разі, якщо б він допоміг вирішити суперечку між Індією й Пакистаном щодо розділеного регіону Кашмір.

Президент США пропонував бути посередником у врегулюванні суперечки.

Кашмір фактично розділений головно між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай), але обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.

Попередник Трампа на посаді президента США Барак Обама отримав Нобелівську премію миру в 2009 році.

Трамп заявив, що Обама отримав премію так рано на своєму президентському посту,що «не мав уявлення, за що йому її дали».

«Це було єдине, в чому я з ним погодився», – сказав Трамп.