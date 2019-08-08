США закликали Індію і Пакистан проявити стриманість у питанні Кашміру

Сполучені Штати Америки закликали проявляти стриманість і спокій на тлі загострення розбіжностей між Індією і Пакистаном довкола спірного регіону Кашмір.

«Ми, як і раніше, підтримуємо прямий діалог між Індією і Пакистаном щодо Кашміру й інших питань, що викликають стурбованість», – цитує Reuters прес-секретаря державного департаменту США. Коротка заява збіглася з п’ятиденним візитом до Пакистану Еліс Веллс, яка виконує обов’язки помічника державного секретаря США у справах Південної і Центральної Азії.

Вона проводить переговори щодо мирного процесу в Афганістані, в ході яких, як очікується, влада Пакистану порушить питання про суперечку навколо Кашміру. Очікується, що по завершенні зустрічей в Ісламабаді Веллс відвідає Індію і Шрі-Ланку.

Тим часом, прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан пообіцяв використовувати всі майданчики, щоб домогтися скасування Нью-Делі свого рішення позбавити керовану Індією частину Кашміру особливого статусу автономії.

Виступаючи на спільному засіданні палат парламенту 6 серпня, Імран Хан пообіцяв підняти це питання перед головами держав і передати його в Раду безпеки ООН і Міжнародний кримінальний суд. Він заявив перед депутатами, що дії Індії, які він назвав такими, що суперечать міжнародному праву, можуть призвести до тотального конфлікту між двома сусідніми державами, що володіють ядерною зброєю.

«У такому разі ніхто не буде переможцем», – сказав Хан.

Кашмір фактично розділений головно між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай), але обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.