Індія хоче скасувати особливий статус Кашміру і направляє туди війська

Індійський уряд оголосив про намір скасувати особливий статус підконтрольної Індії частині спірного регіону Кашмір, направив туди тисячі військових і зупинив телефонний та інтернет-зв’язок у регіоні.

Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах оголосив про скасування статті 370 конституції на засіданні парламенту 5 серпня на тлі масових протестів опозиції. За його словами, рішення почне діяти, як тільки відповідний указ підпише президент.

Як йдеться в копії поки що не підписаного указу, скасування статті 370 «вступить у силу негайно» і «змінить конституцію».

Рішення широко розкритикували юристи, називаючи його атакою на конституцію.

Стаття 370 конституції Індії дозволяє штату Джамму і Кашмір мати власну конституцію, прапор і права на ухвалення рішень з усіх питань, крім оборони, зв’язку і закордонних справ.

Стаття 370 також забороняє індійцям з-поза меж 12-мільйонного штату оселятися на постійно, купувати землю, обіймати посади в місцевому уряді і мати стипендії на освіту в Кашмірі. Ця стаття конституції гарантує значну автономію регіону, де більшість складають мусульмани.

Критики індійського уряду розглядають цю ініціативу як прагнення розбавити переважно мусульманське населення штату індуїстськими переселенцями.

Колишній головний міністр штату Мехбуба Муфті заявила, що такий крок фактично зробив Індію окупаційною силою. У твітері вона написала, що рішення уряду є «незаконним» і «неконституційним».

«Сьогодні – найтемніший день в індійській демократії», – наголосила Муфті.

Пакистан засудив цей крок і назвав його порушенням резолюції ООН. Міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреші, який вирушив на паломництво до Мекки, заявив, що Пакистан посилить дипломатичні зусилля для того, щоб запобігти скасуванню особливого статусу Кашміру.

Кашмір фактично розділений головно між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай), але обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.