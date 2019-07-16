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16 Липень 2019, Київ 09:47
Новини | Міжнародні

Пакистан відновлює польоти цивільної авіації

Військові патрулюють головний термінал міжнародного аеропорту в Лахорі, Пакистан, 3 липня 2019 року

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Влада Пакистану 16 липня повідомила, що повітряний простір країни повністю відкритий для цивільної авіації.

«Із негайним вступом в силу повітряний простір Пакистану відкритий для всіх видів громадського руху за опублікованими маршрутами служби повітряного руху», – йдеться в так званому «повідомленні для льотчиків», опублікованому у вівторок на сайті управління цивільної авіації Пакистану.

/**/ /**/ /**/ Уламки одного зі збитих Пакистаном індійських літаків
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Пакистан закриває повітряний простір, Індія – кілька аеропортів через загострення відносин

Пакистан закрив свій повітряний простір в лютому після протистояння з Індією. Тоді через напад пакистанської групи бойовиків на поліцейський конвой в контрольованому Індією регіоні Кашмір загинули 40 воєнізованих поліцейських. Країни періодично здійснюють повітряні удари по території одна одної.

Після послаблення напруженості частково відновилися польоти в пакистанських аеропортах, але обмеження все ж зачепили чимало міжнародних перевізників, що використовують у своїх маршрутах пакистанський повітряний простір.

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