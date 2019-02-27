Пакистан закриває повітряний простір, Індія – кілька аеропортів через загострення відносин

Управління цивільної авіації Пакистану повідомляє про закриття повітряного простору країни для комерційних авіарейсів «до подальших розпоряджень».

Водночас влада Індії, за повідомленнями, закрила кілька аеропортів на півночі країни і в Кашмірі.

У зверненні до народу 27 лютого прем’єр Пакистану Імран Хан закликав до переговорів з Індією і висловив сподівання, що «здоровий глузд» допоможе в деескалації ситуації.

«Історія говорить нам, що війни повні прорахунків. Моє питання полягає в тому, чи, враховуючи зброю, яку ми маємо, можемо ми дозволити собі прорахунки. Нам треба сісти і поговорити», – сказав Хан.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Індії Сушма Сварадж заявила, що її країна «не хоче бачити подальшої ескалації».

«Індія продовжуватиме діяти з відповідальністю і стриманістю», – сказала Сварадж під час візиту до Китаю.

Раніше сьогодні армія Пакистану заявила, що збила два індійські військові літаки над спірним регіоном Кашмір і захопила двох пілотів.

Як повідомив речник армії Пакистану Асіф Гафур, літаки збили 27 лютого після того, як вони перетнули «лінію контролю», яка є фактично кордоном між підконтрольними Індії і Пакистанові частинами Кашміру.

За словами Гафура, один із захоплених пілотів поранений і перебуває у шпиталі, інший – під вартою.

Індія підтвердила втрату свого літака, який намагався запобігти атаці пакистанського літака в Гімалайському регіоні. Крім того, влада Індії заявляє, що один пілот зник, а пакистанський літак був збитий.

За день до цього, 26 лютого, індійські військові літаки завдали «попереджувального авіаудару» по бойовиках у Пакистані. Влада Індії заявлиа про «значну кількість» загиблих бойовиків. Пакистан, зі свого боку, заявив, що жертв не було, але попередив, що може відповісти на «агресію Індії».

Згаданий авіаудар називають першим ударом, здійсненим по території Пакистану чи підконтрольної йому частини Кашміру з часу останньої війни між двома державами в 1971 році.

Напруженість між Пакистаном і Індією, які мають ядерну зброю, зросла після нападу смертника в Кашмірі, внаслідок якого загинув щонайменше 41 індійський поліцейський. Відповідальність за напад взяло на себе базоване в Пакистані угруповання «Джайш-е-Мохаммад».

Індія вже давно звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі, фактично розділеному головно між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай). Обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.

Пакистан відкидає звинувачення, заявляючи, що надає дипломатичну підтримку кашмірській боротьбі за право на самовизначення.

США, Європейський союз, Росія і Китай, союзник Пакистану, закликали Індію і Пакистан утриматися від ескалації.