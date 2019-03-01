Пакистан частково відкрив свій авіапростір

Пакистан частково відкрив свій авіаційний простір на тлі подальших ознак деескалації з Індією.

Представники цивільної авіації країни 1 березня заявили, що всі внутрішні й міжнародні рейси будуть дозволені з міст Карачі, Ісламабад, Пешавар і Кветта.

Водночас інші аеропорти, зокрема летовище в Лахорі, який межує з Індією, залишаться зачиненими до 4 березня.

Ісламабад закрив свій авіапростір 27 лютого після того, як заявив, що пакистанські військові збили два індійські літаки і захопили пілота.

Пілота мають повернути в Індію 1 березня. Прем’єр Пакистану Імран Хан назвав це «жестом миру».

28 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон є посередником у розв’язанні кризи, і очікує «пристойних новин».

ООН і світові лідери, зокрема Сполучені Штати, Китай, Росія і Європейський союз, висловили занепокоєння через загострення між Індією і Пакистаном і закликали сторони до стриманості.

26 лютого, за повідомленням влади Індії, індійські літаки атакували на території Пакистану тренувальні центри бойовиків, пов’язаних із нападом на індійські сили в Кашмірі і загибеллю понад 40 індійських поліцейських.

Цей авіаудар був першим після війни між двома країнами 1971 року.