Тисячі туристів не можуть вилетіти з азійських міст через закриття авіапростору Пакистану

Рішення Пакистану закрити свій повітряний простір на тлі зростання напруженості з сусідньою Індією позначилося на численних туристах, що застрягли в аеропортах азійських міст після того, як авіакомпанії були змушені скасувати рейси.

27 лютого рейси скасували Thai Airways, Emirates і Qatar Airways, зокрема до і з Європи, тому що перельоти мали відбуватися через територію Пакистану.

Etihad, Flydubai, Gulf Air, SriLankan Airlines і Air Canada також скасували рейси. Singapore Airlines і British Airways були змушені перенаправляти рейси іншими маршрутами.

Авіакомпанія Thai Airways повідомила, що 27 її рейсів були скасовані, при цьому три пасажирські літаки 27 лютого були змушені повернутися до Бангкока.

За даними авіакомпанії, близько п’яти тисяч пасажирів постраждали через скасування рейсів, більшість – ті, хто планував скористатися європейськими рейсами.

Пакистанські авіаційні чиновники заявили, що повітряний простір країни, швидше за все, знову відкриється до півночі 28 лютого.

Пакистан закрив свій повітряний простір 27 лютого після заяв Ісламабада й Делі про збиття винищувачів одне одного.

Це сталося через день після того, як 26 лютого, за повідомленням влади Індії, індійські літаки атакували на території Пакистану тренувальні центри бойовиків, пов’язаних із нападом на індійські сили в Кашмірі і загибеллю понад 40 індійських поліцейських.

Цей авіаудар був першим після війни між двома країнами 1971 року.