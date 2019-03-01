МЗС: частина українців, рейс яких скасували, вилетіли з Делі

Частина українців, рейс яких скасували, через що вони не могли виїхати з Делі, вранці 1 березня залишили столицю Індії, повідомляє департамент консульських зв’язків Міністерства закордонних справ України.

«Скасування авіарейсу – це завжди емоції, тривога. Природно. Але #КонсулПоруч, і питання поступово вирішується. Зранку з Делі вилетіла частина українців, рейс яких було скасовано, частина – ввечері, інші – завтра рейсом МАУ», – йдеться в повідомленні департаменту в Twitter.

Напередодні консульська служба МЗС України повідомляла, що громадяни України, які не змогли вчасно вилетіти з індійської столиці Делі, розміщені в готелях.

До заблокованих в аеропорту Делі українців 28 лютого прибув консул.

Перед цим дипломати рекомендували українцям врахувати, що з 27 лютого Індія тимчасово закрила повітряний простір для пасажирських та комерційних перевезень над штатами Джамму і Кашмір, Хімачал Прадеш, Панджаб та Уттаракханд.

Також через загострення безпекової ситуації на території Пакистану МЗС порадило громадянам України утриматися від відвідин території Азад Кашмір, провінцій Пенджаб та Хайбер-Пахтунхва.

Пакистан у зв’язку з загостренням відносин з Індією також закрив свій повітряний простір. Через це були скасовані численні рейси, і тисячі туристів не могли вилетіти з азійських міст.