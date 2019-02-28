До українців, які не можуть вилетіти з Делі, приїхав консул – МЗС

Український консул займається питанням українців, які не можуть вилетіти з аеропорту в Делі (Індія), повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«У зв’язку із загостренням відносин між Індією й Пакистаном скасовано низку авіарейсів у міжнародному аеропорту імені І.Ганді в Делі. Консул в аеропорту вирішує питання щодо повернення до України групи співвітчизників. Питання – на контролі консульської служби», – йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України у Twitter.

«І консул, і посол працюють, працюють і з казахстанською стороною. Консул в аеропорту. Працюємо», – сказав у коментарі Радіо Свобода заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

У соцмережах українці, які не змогли вилетіти з аеропорту Делі, пишуть, що компанія Air Astana, квитки якої вони мали, скасувала усі рейси, і просили допомоги.

Раніше посольство України в Індії рекомендувало українцям враховувати, що з 27 лютого Індія тимчасово закрила повітряний простір для пасажирських та комерційних перевезень над штатами Джамму і Кашмір, Хімачал Прадеш, Панджаб та Уттаракханд.

Пакистан у зв’язку з загостренням відносин з Індією також закрив свій повітряний простір. Через це були скасовані численні рейси, і тисячі туристів не можуть вилетіти з азійських міст.