Українців, які не змогли вилетіти з Делі, розмістили в готелях – консули

Консульська служба МЗС України повідомляє, що громадяни України, які не змогли сьогодні вилетіти з індійської столиці Делі наразі розміщені в готелях.

«Виліт заплановано на 01.03.2019», – йдеться в повідомленні консулів на сторінці у Twitter.

Раніше консульська служба повідомила, що посол і консул України в Індії працюють над вирішенням ситуації щодо відправки українських громадян на батьківщину.

У соцмережах українці, які не змогли вилетіти з аеропорту Делі, писали, що компанія Air Astana, квитки якої вони мали, скасувала усі рейси, і попросили допомоги. У Air Astana пізніше заявили, що пасажирам скасованих рейсів запропонували харчування в аеропорту. Через форс-мажорні обставини і відсутність вільних готелів надати місце тимчасового проживання пасажирам є неможливо, вказали в компанії.

Дипломати рекомендували українцям врахувати, що з 27 лютого Індія тимчасово закрила повітряний простір для пасажирських та комерційних перевезень над штатами Джамму і Кашмір, Хімачал Прадеш, Панджаб та Уттаракханд. Також через загострення безпекової ситуації на території Пакистану МЗС порадило громадянам України утриматися від відвідин території Азад Кашмір, провінцій Пенджаб та Хайбер-Пахтунхва.