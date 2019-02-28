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28 Лютий 2019, Київ 16:44
Новини | Міжнародні

Пакистан заявляє, що відпустить захопленого індійського пілота

Виступаючи в парламенті 28 лютого, Імран Хан заявив, що 1 березня пілота звільнять і що це буде «жестом миру»

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Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан заявляє, що Ісламабад відпустить індійського пілота, захопленого пакистанськими силами 27 лютого після того, як його військовий літак збили в спірному регіоні Кашмір.

Виступаючи в парламенті 28 лютого, Хан заявив, що 1 березня пілота звільнять і що це буде «жестом миру».

Водночас у Делі прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що громадяни Індії повинні «стояти як стіна, як скеля» і об’єднатися в той час, «як ворог прагне дестабілізувати Індію».

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Заяви обох лідерів з’явилися в той час, як президент США Дональд Трамп сказав, що Вашингтон є посередником у розв’язанні кризи, і що він очікує «достатньо пристойних новин».

ООН і світові лідери, зокрема Сполучені Штати, Китай, Росія і Європейський союз, висловили занепокоєння через загострення між Індією і Пакистаном і закликали сторони до стриманості.

Напередодні Індія і Пакистан частково закрили свій повітряний простір після заяв Ісламабада й Делі про збиття винищувачів одне одного.

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Вперше за 48 років Індія завдала авіаудару по Пакистану – відео

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Це сталося через день після того, як 26 лютого, за повідомленням влади Індії, індійські літаки атакували на території Пакистану тренувальні центри бойовиків, пов’язаних із нападом на індійські сили в Кашмірі і загибеллю понад 40 індійських поліцейських.

Цей авіаудар був першим після війни між двома країнами 1971 року.

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