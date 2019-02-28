Пакистан заявляє, що відпустить захопленого індійського пілота

Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан заявляє, що Ісламабад відпустить індійського пілота, захопленого пакистанськими силами 27 лютого після того, як його військовий літак збили в спірному регіоні Кашмір.

Виступаючи в парламенті 28 лютого, Хан заявив, що 1 березня пілота звільнять і що це буде «жестом миру».

Водночас у Делі прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що громадяни Індії повинні «стояти як стіна, як скеля» і об’єднатися в той час, «як ворог прагне дестабілізувати Індію».

Заяви обох лідерів з’явилися в той час, як президент США Дональд Трамп сказав, що Вашингтон є посередником у розв’язанні кризи, і що він очікує «достатньо пристойних новин».

ООН і світові лідери, зокрема Сполучені Штати, Китай, Росія і Європейський союз, висловили занепокоєння через загострення між Індією і Пакистаном і закликали сторони до стриманості.

Напередодні Індія і Пакистан частково закрили свій повітряний простір після заяв Ісламабада й Делі про збиття винищувачів одне одного.

Це сталося через день після того, як 26 лютого, за повідомленням влади Індії, індійські літаки атакували на території Пакистану тренувальні центри бойовиків, пов’язаних із нападом на індійські сили в Кашмірі і загибеллю понад 40 індійських поліцейських.

Цей авіаудар був першим після війни між двома країнами 1971 року.