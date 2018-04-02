Щонайменше 20 людей загинули в сутичках із поліцією в індійському штаті Кашмір

Внаслідок сутичок поблизу міста Срінагар в індійському штаті Кашмір 1 квітня загинули щонайменше 20 людей. Серед них, за повідомленнями влади, троє індійських військових, 13 імовірних бойовиків та четверо цивільних. Десятки людей також були поранені в сутичках між протестувальниками та поліцією.

За офіційними даними, поліція відкрила вогонь після того, як тисячі демонстрантів вийшли на вулиці, де стали кидати каміння й виголошувати гасла проти індійського правління в регіоні. Демонстрації сталися після того, як індійські війська розпочали операцію в південному Кашмірі, де активізувалися антиіндійські бойовики.

Порушення режиму припинення вогню в Кашмірі є частими, незважаючи на договір від листопада 2017 року, у якому йдеться, що «дух» перемир'я 2003 року має бути відновлений для захисту невинуватих людей.

Кашмір фактично розділений головно між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай), але обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.