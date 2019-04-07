У Пакистані заявили, що Індія збирається на них напасти

Пакистанський міністр закордонних справ Махмуд Куреші заявив, що, за його даними, Індія має намір його країну пізніше цього місяця, між 16 і 20 квітня, про що він також поінформував ООН.

Він не уточнив, яку саме інформацію має про це, але сказав, що прем'єр-міністр Імран Хан погодився оприлюднити цю інформацію.

Міністерство закордонних справ Індії наразі не відреагувало на заяву пакистанських чиновників.

Заява Куреші з'явилася на тлі простистояння між двома державами, що триває з лютого цього року.

Внаслідок нападу смертника у Кашмірі 14 лютого загинули 44 індійських поліцейських. Це був найбільший за десятки років напад на сили безпеки у спірному регіоні. Відповідальність за напад на себе взяло базоване в Пакистані угруповання «Джаіш-е-Мохаммад».

26 лютого, за повідомленням влади Індії, індійські літаки атакували на території Пакистану тренувальні центри бойовиків, пов’язаних, на їхню думку, зі згаданим нападом нападом.

Цей авіаудар був першим після війни між двома країнами 1971 року.

Наступного дня після авіаудару, 27 лютого, Пакистан повідомив, що збив два індійські військові літаки і захопив індійського пілота у підконтрольній Ісламабаду частині спірного регіону Кашмір.

1 березня пілота повернули Індії.

ООН і світові лідери, зокрема Сполучені Штати, Китай, Росія і Європейський союз, висловили занепокоєння через загострення між Індією і Пакистаном і закликали сторони до стриманості.