Індія відмовляється розголошувати деталі авіаудару в Пакистані

В індійському уряді заявляють, що Делі не ділитиметься доказами того, що внаслідок авіаудару по території Пакистану минулого місяця загинула значна кількість бойовиків, після того, як Ісламабад висловив сумнів у цьому.

Міністр фінансів Індії Арун Джетлі, соратник прем’єра Нарендри Моді, 2 березня заявив, що «служби безпеки ніколи не діляться оперативними деталями».

26 лютого, за повідомленням влади Індії, індійські літаки атакували на території Пакистану тренувальні центри бойовиків, пов’язаних із нападом на індійські сили в Кашмірі і загибеллю понад 40 індійських поліцейських.

Цей авіаудар був першим після війни між двома країнами 1971 року.

Індійська сторона заявила, що внаслідок цього «попереджувального авіаудару» загинуло «дуже значне число» бойовиків.

Пакистан заперечив це повідомлення, заявивши, що індійські бомби впали в лісистій місцевості і не спричинили жертв.

Представники влади Пакистану й індійської опозиції закликали Делі оприлюднити докази щодо результатів авіаудару. Військово-повітряні сили Індії заявили, що це вирішувати політичному керівництву держави.

Наступного дня після авіаудару, 27 лютого, Пакистан повідомив, що збив два індійські військові літаки і захопив індійського пілота у підконтрольній Ісламабаду частині спірного регіону Кашмір.

1 березня пілота повернули Індії.

Індія підтвердила втрату одного зі своїх МіГ-21 і захоплення пілота, а також заявила, що запобігла нападу пакистанських літаків над Кашміром і збила один із пакистанських літаків. Пакистан це заперечує.

ООН і світові лідери, зокрема Сполучені Штати, Китай, Росія і Європейський союз, висловили занепокоєння через загострення між Індією і Пакистаном і закликали сторони до стриманості.