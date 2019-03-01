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01 Березень 2019, Київ 19:44
Новини | Міжнародні

Пакистан повернув Індії збитого пілота

Cкріншот із уламками, як стверджують пакистанські військові, збитого індійського літака

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Пакистан повернув Індії військового пілота з цієї країни, який був збитий кілька днів тому під час загострення конфлікту між регіональними суперниками. Як повідомляють світові інформагенції, льотчик був переданий на кордоні між двома країнами.

Прем’єр Пакистану Імран Хан назвав це «жестом миру».

Ісламабад закрив свій авіапростір 27 лютого після того, як заявив, що пакистанські військові збили два індійські літаки і захопили пілота.

28 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон є посередником у розв’язанні кризи, і очікує «пристойних новин».

ООН і світові лідери, зокрема Сполучені Штати, Китай, Росія і Європейський союз, висловили занепокоєння через загострення між Індією і Пакистаном і закликали сторони до стриманості.

Вперше за 48 років Індія завдала авіаудару по Пакистану – відео
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Вперше за 48 років Індія завдала авіаудару по Пакистану – відео

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26 лютого, за повідомленням влади Індії, індійські літаки атакували на території Пакистану тренувальні центри бойовиків, пов’язаних із нападом на індійські сили в Кашмірі і загибеллю понад 40 індійських поліцейських.

Цей авіаудар був першим після війни між двома країнами 1971 року.

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