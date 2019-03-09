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10 Березень 2019, Київ 00:11
Новини | Міжнародні

Президент Ірану закликав Пакистан до рішучих дій після прикордонного нападу з жертвами

Один із членів КВІР, який вижив після нападу 13 лютого

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Президент Ірану Хасан Роугані закликав Пакистан до рішучих дій після нападу неподалік кордону минулого місяця, внаслідок якого загинуло багато військових.

За повідомленням державного іранського агентства IRNA, він заявив телефоном прем’єр-міністрові Пакистану Імранові Хану, що бездіяльність Ісламабада може поставити під загрозу відносини між двома країнами.

За цим же повідомленням, пакистанський керівник у відповідь запевнив, що війська його країни вже наблизилися до схованки терористів і що скоро будуть «добрі новини для Ірану».

Унаслідок нападу смертника на авті з вибухівкою 13 лютого в місцевості неподалік кордону з Пакистаном в Ірані загинули 27 військовослужбовців елітного іранського формування, Корпусу вартових Ісламської революції. Відповідальність за цей напад на південному сході Ірану взяло на себе екстремістське сунітське угруповання «Джейш аль-Адль» («Армія справедливості»), яке базується в Пакистані і діє в сусідній іранській провінції Систан і Белуджистан. Воно заявляє, що домагається незалежності цієї провінції чи принаймні ширших прав для місцевого народу белуджів.

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