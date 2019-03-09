Президент Ірану закликав Пакистан до рішучих дій після прикордонного нападу з жертвами

Президент Ірану Хасан Роугані закликав Пакистан до рішучих дій після нападу неподалік кордону минулого місяця, внаслідок якого загинуло багато військових.

За повідомленням державного іранського агентства IRNA, він заявив телефоном прем’єр-міністрові Пакистану Імранові Хану, що бездіяльність Ісламабада може поставити під загрозу відносини між двома країнами.

За цим же повідомленням, пакистанський керівник у відповідь запевнив, що війська його країни вже наблизилися до схованки терористів і що скоро будуть «добрі новини для Ірану».

Унаслідок нападу смертника на авті з вибухівкою 13 лютого в місцевості неподалік кордону з Пакистаном в Ірані загинули 27 військовослужбовців елітного іранського формування, Корпусу вартових Ісламської революції. Відповідальність за цей напад на південному сході Ірану взяло на себе екстремістське сунітське угруповання «Джейш аль-Адль» («Армія справедливості»), яке базується в Пакистані і діє в сусідній іранській провінції Систан і Белуджистан. Воно заявляє, що домагається незалежності цієї провінції чи принаймні ширших прав для місцевого народу белуджів.