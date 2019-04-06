В Пакистані спростовують заяву про збиття свого літака індійськими військовими

Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан заявив, що повідомлення Індії про збиття пакистанського військового літака F-16 у лютому виявилися неправдивими.

Раніше американське видання Foreign Policy оприлюднило статтю, в якій цитувало чиновників США, за словами яких Пакистан не втрачав свої військові літаки моделі F-16.

«Правда завжди бере гору і лишається кращою політикою», – прокоментував ситуацію Хан.​

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Він додав, що «неправдиві твердження» були спробою уряду Індії на чолі з Нарендою Моді виграти на прийдешніх парламентських виборах «через роздмухування військової істерії».

Загальні парламентські вибори в Індії мають відбутися 11 квітня.

Зі свого боку, в повітряних збройних силах Індії заперечили дані Foreign Policy і заявили про наявність доказів того, що пакистанський літак був збитий.

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Згідно з позицією Нью-Делі, індійські військові збили F-16 Пакистану в період загострення відносин між двома державами після теракту в контрольованому Індією районі спірного регіону Кашмір в лютому 2019 року. Тоді загинули близько 40 індійських солдат.

Внаслідок цього Індія вдалася до авіаудару по території Пакистану, стверджуючи, що мішенню стали бойовики, відповідальні за вибух у Кашмірі. У відповідь Ісламабад збив два індійські винищувачі.