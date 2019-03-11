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11 Березень 2019, Київ 09:39
Новини | Міжнародні

Парламентські вибори в Індії відбудуться у квітні-травні в 7 етапів

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді

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Влада Індії оголосила, що майбутні парламентські вибори в країні проводитимуть у 7 етапів в квітні і травні. Виборча комісія 10 березня заявила, що вибори відбудуться 11, 18, 23 і 29 квітня, а також 6, 12 і 19 травня. Голоси виборців будуть підраховані 23 травня. Право голосу в Індії мають близько 900 мільйонів людей.

Повідомляється, що таке поетапне голосування дозволить залучити військовослужбовців, щоб допомогти запобігти насильству в дні голосування і заблокувати партійним активістам контроль над виборчими дільницями.

За даними соціологічного опитування CVoter, Національний демократичний альянс на чолі з прем’єр-міністром Нарендрою Моді може отримати більшість в парламенті і здобути 264 з 543 місць. Прогнозується, що опозиційний Індійський національний конгрес може здобути 141 місце.

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Вибори в Індії проходитимуть в напружений політичний час через загострення відносин за останні місяці із сусіднім Пакистаном. 14 лютого у спірному регіоні Кашмір через напад смертника загинули 40 індійських силовиків. Пакистанське збройне угруповання взяло на себе відповідальність за напад, хоча Нью-Делі звинуватив у цьому офіційний Ісламабад, який звинувачення заперечив. Пізніше військові літаки обох країн обмінялися авіаударами з повітря.

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