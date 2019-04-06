Пакистан обіцяє звільнити 360 індусів, яких утримує за незаконний вилов риби

Міністерство закордонних справ Пакистану заявляє, що країна планує відпустити 360 громадян Індії, які були затримані за звинуваченням у незаконному вилові риби в пакистанських територіальних водах Аравійського моря.

Про такий крок Ісламабад повідомив 5 квітня. Речник міністерства Мохаммад Файсал казав журналістам, що в’язнів-індійців звільнять у чотири етапи протягом наступних кількох днів.

«Пакистан вирішив, що 360 індійських ув’язнених – 355 рибалок і п’ятеро цивільних – які відбули свій термін покарання, можуть бути звільнені», повідомив Файсал. Він також висловив сподівання пакистанської влади на те, що Індія «відповість на це взаємністю».

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Згідно з даними, якими обмінялися дві країни, в тюрмах на території Індії перебувають 347 пакистанських в’язнів, 249 з них, за словами речника – цивільні, ще 98 – рибалки.

Правоохоронці Пакистану й Індії регулярно заарештовують екіпажі рибальських суден одне одного в Аравійському морі, де немає чітко розмежованих морських кордонів.

Вони часто проводять тривалі терміни за ґратами, перш ніж вийти на свободу в рамках жестів доброї волі країни, що їх утримує.

Втім, напруга між Ісламабадом і Нью-Делі не знижується. За кілька годин після заяви речника МЗС Пакистану, військове керівництво цієї країни звинуватило Індію у відкритті «нічим не спровокованого» вогню у спірному гімалайському регіоні Кашмір. Шестеро людей отримали поранення, з них четверо – діти.

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В лютому 2019 року в контрольованій Індією частині Кашміру стався теракт, внаслідок якого загинули 40 індійських солдатів. Згодом в’язні в індійські тюрмі забили до смерті ув’язненого пакистанця Шакіра Уллу. Індійська влада згодом передала тіло Пакистану.

ООН і світові лідери, зокрема Сполучені Штати, Китай, Росія і Європейський союз, висловили занепокоєння через загострення між Індією і Пакистаном і закликали сторони до стриманості.